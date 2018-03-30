» ارتفاع عدد شهداء فلسطين إلى 6 أشخاص

30 مارس 2018 - 02:03 م

وصل عدد الشهداء في صفوف الفلسطينيين بعد صلاة الجمعة إلي 6 إضافة إلى ارتفاع أعداد الجرحى ليصل إلى نحو 350 جريحا خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في يوم "الأرض".

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية فى بيان صحفى، استشهاد الشاب محمد أبو عمر 19 عاما، والشاب أمين محمود معمر فى رفح، والشاب محمد كمال النجار 25عاما برصاص الاحتلال شرق جباليا، ليرتفع عدد الشهداء يوم الأرض إلى 4 ، حيث استشهد فى ساعات الصباح عمر سمور 31 عاما.



