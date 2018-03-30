مفاجأة يحصل عليها الناخب الزاحف

30 مارس 2018 - 02:06 م

قال اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، إنه قام بتكريم المواطن "حامد" الذي ذهب إلى الانتخابات الرئاسية زحفًا على يديه، موضحا أنه شخص بسيط ويعمل في مهنة "كهربائي موتوسيكلات".







وأضاف "طاهر" في مداخلة مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة المحور الفضائية، أنه ذهب للجنة ولم يتخيل أن هناك من سيرصد دخوله وخروجه، لأنه حريص على الذهاب للانتخابات وهذه ليست المرة الأولى.







وشدد المحافظ، على أنه لديه "حالة من عزة النفس"، لافتًا إلى أنه يرفض أن يساعده أحد، لافتا إلى أنهم بحثوا بأنفسهم فوجدوا أنه كان قد قدم طلبا منذ سنوات للإسكان الاجتماعي، وطلبه مستوفي، فأعطوه "حقه" في الوحدة السكنية، مضيفا: "قولتله أنا اللي بعتذر أن اتأخرت أديك حقك.





