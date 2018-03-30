  • الجمعة 30 مارس 2018
  • بتوقيت مصر03:51 م
بحث متقدم
الهلالي

الهلالي: ابن تيمية وصف المسيحيين واليهود بالمسلمين

عماد حسين

"حسين" يكشف مفاجأة في اليوم الثالث للانتخابات

محمد صلاح

"صلاح" يتلقى خبرًا غير سار قبل لقاء "كريستال بالاس"

حصيلة شهداء فلسطين وقتلى الاحتلال منذ بدء الانتفاضة

ارتفاع عدد شهداء فلسطين إلى 6 أشخاص

داخل مقر الوفد

معركة بالكراسي داخل مقر الوفد

أرشيفية

زيارته السرية لإيطاليا "صفعة للضحايا"..من هو؟

أرشيفية

كيف تعرف التكفيري "الإسلامي والليبرالي والشيوعي" ؟

محمود عباس

التفاصيل الكاملة للمخطط الأمريكي باستبدال "محمود عباس"

السعيد

أزمة جديدة بين "السعيد" والأهلي بسبب "رامز جلال"

محيي الدين عيسي

أنصار "مرسي" بتركيا "إثمهم أكبر من نفعهم"

"صلاح" يتلقى خبرًا غير سار قبل لقاء "كريستال بالاس"

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

مفاجأة.. ريال مدريد يتراجع عن ضم «صلاح»

#

"ماتيوس" يحذر ليفربول من فعل هذا الأمر مع محمد صلاح

#

«آل شيخ» عن «صلاح»: «لازم يوحشنا قبل المونديال»

#

تفاصيل مؤلمة بواقعة الاعتداء على مهندس شبرا

الدوري الإنجليزي

محمد صلاح

ليفربول

توتنهام

هار كين

كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو المدير الفني لنادي توتنهام عن إمكانية عودة مهاجم الفريق هاري كين خلال مباراة الفريق المرتقبة أمام تشيلسى بعد غد، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسلطت صحيفة "مترو" الإنجليزية الضوء على الصراع المشتعل بين محمد صلاح نجم نادى ليفربول وهارى كين مهاجم توتنهام على الفوز بجائزة هداف النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"والتي وصفت عودة "كين" بالخبر غير السار للنجم المصري.

وقالت الصحيفة، "على الرغم من تفوق محمد صلاح على هاري كين بفارق 4 أهداف، لكن الصراع بين الثنائي على اعتلاء عرش الهدافين سيظل مستمراً حتى النهاية، علينا ألا نستبعد مهاجم توتنهام من المنافسة على حصد الجائزة للموسم الثالث على التوالي ومعادلة إنجاز تييرى هنرى نجم أرسنال السابق، لاسيما وأن ليفربول يتبقى له 7 مباريات فى الدورى الانجليزى وتوتنهام 8 مباريات، الأمر الذي يمنح هارى كين بعض الافضلية الذى اقترب من العودة للملاعب عكس المتوقع بعد تعافيه من الاصابة، وهو نبأ غير سار للنجم المصري".

أضافت الصحيفة، "سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتى تبدو مهمته أكثر صعوبة فى الحصول على لقب الهداف هذا الموسم بعدما اكتفى بتسجيل 21 هدفاً حتى الآن، لاسيما وأنه ينافس محمد صلاح وهارى كين والذى يمتلك القدرة على العودة فى أى وقت، ولعل الجميع يتذكر مهاجم توتنهام الذى سجل 8 أهداف فى آخر 3 مباريات الموسم الماضى".

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 28 هدفاً متفوقاً على هارى كين صاحب الـ 24 هدفاً.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل خرج السيسي من الانتخابات أقوى ؟

جمال سلطان

انحرافات "ترامب" الجنسية.. الدرس الأمريكي الأهم!

محمود سلطان

دروس من الانتخابات الرئاسية

فراج إسماعيل

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد

(استقالة عالمة ذرة!)

محمد عبدالقدوس

هذه انتخابات أم انتهاكات؟

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» رد فعل صحفي على فاتورة كهرباء بـ4 آلاف جنيه
» غدًا.. حديقة الحيوان تستقبل الوافدين مجانًا
» "الأرصاد" تزف بشرى سارة للمواطنين
» عامل يخدع طفلة ويعتدي عليها جنسيًا
» لهذا السبب.. "مارادونا" يهاجم مدرب الفراعنة
» 16 قتيل وجريح حصيلة هجوم تفجيري في ليبيا
» بالفيديو.. وزيرة هولندية تبهر تونس باللغة العربية
» ارتفاع عدد شهداء فلسطين إلى 6 أشخاص
» قطار يمزق جسد شاب أثناء عبور مزلقان
» 5 ملاحظات حول تغطية الانتخابات الإعلامية أخطرها الخامسة
» بالفيديو.. الفنانة "آمال فريد" على "عكاز" في المستشفى

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • مغرب

    06:18 م

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
مشاهير بنوا مساجد
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى