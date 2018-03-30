فشل عمومية "الصحفيين" لبحث الميزانية

30 مارس 2018 - 02:29 م

أعلن مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب عبد المحسن سلامة، عن عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعة العمومية للمرة الثالثة على التوالي لعدم حضور 25% من الأعضاء المشتغلين، طبقًا للمادة 35 من قانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.

حاتم زكريا، سكرتير عام النقابة، قال إن النقابة أرسلت دعوة الجمعية العمومية مرفق معها (CD ) يتضمن تقرير مجلس النقابة والميزانية العمومية عن العام الماضي، لجميع الزملاء على عناوين إقامتهم بخطابات مسجلة.

وأضاف "زكريا"، في بيان صادر له، أن المجلس نشر الدعوة في جريدتي "الأهرام، والأخبار"، طبقًا لقانون النقابة، وجرى إرسال إيميلات لجميع الزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، مشيرًا إلى أن النقابة وفرت نسخ مطبوعة من التقرير والميزانية لتوزيعها على الزملاء بمقر النقابة والمؤسسات الصحفية.

ومن المقرر أن يعتمد مجلس نقابة الصحفيين، الميزانية خلال اجتماعه المقبل.



