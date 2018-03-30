(وصول 5 تروبينات جدد لسد النهضة)

في سرية تامة وصل لميناء جيبوتي يوم 12 فبراير الماضي عدد 3 تروبينات من شركة فويث الألمانية و2 تروبين من شركة جنرال الأمريكية, هذا بالإضافة لعدد من محولات الجهد العالي ذات الــ 500 فولت ولقد تم شحنها بريا على ناقلات عملاقة لموقع سد النهضة والذي إليه يوم يوم 9 مارس الجارى وبهذه الإضافة الجديد يكون عدد التوربينات الموجودة اليوم بموقع السد يعادل 7 تروبين.



وصول 5 تروبينات اضافية لموقع السد الاثيوبي تعني بشكل مباشر إحتمالية نجاح إثيوبيا في بداء التخزين بسد النهضة خلال موسم الفيضان القادم في شهر يوليو 2018 حيث يمكن تخزين قرابة 30 مليار متر مكعب وتشغيل على الأقل الـ 2 تروبين المنخفضان خلال شهر سبتمبر, ثم إضافة قرابة 3 تروبين أخرين قبل نهاية عام 2018.