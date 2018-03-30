مدير المخابرات الأمريكية: نخشى من هجمات سبتمبر جديدة

30 مارس 2018 - 02:49 م

أكد مدير وكالة الاستخبارات الوطنية الأمريكية دانيل كوتس، أن أخطر التهديدات التي تواجهها بلاده يتمثل في هجوم إلكتروني، يمكن مقارنته من حيث الحجم بهجمات 11 سبتمبر عام 2001.

وأضاف في كلمة ألقاها أمس في جامعة تكساس، وفقا لوكالة "تاس" الروسية للأنباء يوجد تهديدين اثنين يجعلانه "لا ينام الليل"، مؤكدًا أن استعدادات الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهتهما غير كافٍ.

وتابع: "أن الوسائل التي يستخدمها القراصنة تشبه منظومات الأسلحة، مضيفًا "بضغطة زر واحد من الممكن تنفيذ هجوم واسع على منظومتنا المالية، وأنظمة الطاقة، والبنية التحتية الحيوية".



