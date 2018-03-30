  • الجمعة 30 مارس 2018
  • بتوقيت مصر03:50 م
بحث متقدم
الهلالي

الهلالي: ابن تيمية وصف المسيحيين واليهود بالمسلمين

عماد حسين

"حسين" يكشف مفاجأة في اليوم الثالث للانتخابات

محمد صلاح

"صلاح" يتلقى خبرًا غير سار قبل لقاء "كريستال بالاس"

حصيلة شهداء فلسطين وقتلى الاحتلال منذ بدء الانتفاضة

ارتفاع عدد شهداء فلسطين إلى 6 أشخاص

داخل مقر الوفد

معركة بالكراسي داخل مقر الوفد

أرشيفية

زيارته السرية لإيطاليا "صفعة للضحايا"..من هو؟

أرشيفية

كيف تعرف التكفيري "الإسلامي والليبرالي والشيوعي" ؟

محمود عباس

التفاصيل الكاملة للمخطط الأمريكي باستبدال "محمود عباس"

السعيد

أزمة جديدة بين "السعيد" والأهلي بسبب "رامز جلال"

محيي الدين عيسي

أنصار "مرسي" بتركيا "إثمهم أكبر من نفعهم"

"حسين" يكشف مفاجأة في اليوم الثالث للانتخابات

الحياة السياسية

عماد حسين
عماد حسين

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

بث مباشر.. الوطنية للانتخابات تعرض آخر أحداث ثالث أيام "الرئاسية"

#

ناخب يتعرض لـ"غيبوبة سكر" أثناء التصويت

#

خبراء المفرقعات يمشطون اللجان الانتخابية

#

مواطن عن تصويته بـ"الخمسة": "عشان ما نبقاش سوريا"

التصويت

الانتخابات الرئاسية

عبد الفتاح السيسي

عماد الدين حسين

موسى مصطفى موسى

أكد عماد الدين حسين، الكاتب الصحفى، أن الأصوات التى انتخبت  فى اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية كان أغلبها باطلة، وذلك نتيجة لزيادة هذه نسبة عن أول يومين من الانتخابات وخاصة بعد تأكيد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال مؤتمرها الصحفى فى اليوم الثالث على أن الممتنعين عن التصويت ستطبق عليهم الغرامة القانونية 500 جنيه .

وأوضح "حسين"، خلال مقاله الذى نشر بـ"الشروق" تحت عنوان " حزب المبطلين أو المصوتون فى العواصف"، أن هذا الاستنتاج وفق ما نشره موقع جريدة اليوم السابع  من نتائج التصويت فى الانتخابات بعد انتهاء فرز اللجان , وكانت النسب الغير رسمية ، للرئيس  السيسى حصل على 21088295 صوتا بنسبة 90.5?، مقابل 682797 صوتا لموسى مصطفى موسى بنسبة 2.9?، فى حين بلغ عدد الأصوات الباطلة 1522819 صوتا بنسبة 6.5?، علما بأن من يحق لهم التصويت يزيد بقليل على 59.1 مليون مصرى .

وأضاف الكاتب الصحفى، أن من المرجح أن غالبية الذين صوتوا خوفا من الغرامة، هم الذين أبطلوا أصواتهم أو أعطوها لموسى مصطفى موسى. وبهذا المنطق فإن الذين ذهبوا فى اليومين الأولين: كانوا فى غالبيتهم الأكثر تأييدا للسيسى، حسب قراءة الباحث فى شئون الانتخابات أكرم ألفى ,  وارتباطا بهذا الأمر فإن نسبة الأصوات الباطلة ترتفع أكثر فى المدن مقارنة بالريف المعروف عنه التصويت بكثافة , لذلك فإن  معظم تصويت اليوم الأخير، رفع نسبة المشاركة بخمسة فى المائة على الأقل، وربما إلى عشرة فى المائة. جزء منها كان الأصوات الباطلة، والآخر ذهب إلى موسى مصطفى موسى، وقليل منها للرئيس السيسى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل خرج السيسي من الانتخابات أقوى ؟

جمال سلطان

انحرافات "ترامب" الجنسية.. الدرس الأمريكي الأهم!

محمود سلطان

دروس من الانتخابات الرئاسية

فراج إسماعيل

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد

(استقالة عالمة ذرة!)

محمد عبدالقدوس

هذه انتخابات أم انتهاكات؟

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» غدًا.. حديقة الحيوان تستقبل الوافدين مجانًا
» "الأرصاد" تزف بشرى سارة للمواطنين
» عامل يخدع طفلة ويعتدي عليها جنسيًا
» لهذا السبب.. "مارادونا" يهاجم مدرب الفراعنة
» 16 قتيل وجريح حصيلة هجوم تفجيري في ليبيا
» بالفيديو.. وزيرة هولندية تبهر تونس باللغة العربية
» ارتفاع عدد شهداء فلسطين إلى 6 أشخاص
» قطار يمزق جسد شاب أثناء عبور مزلقان
» 5 ملاحظات حول تغطية الانتخابات الإعلامية أخطرها الخامسة
» بالفيديو.. الفنانة "آمال فريد" على "عكاز" في المستشفى
» خبر سار من مجلس الزمالك للاعبين

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • مغرب

    06:18 م

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
مشاهير بنوا مساجد
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى