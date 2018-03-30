» لهذا السبب.. "مارادونا" يهاجم مدرب الفراعنة

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الفجيرة الإماراتي

شنّ الأسطورة الكروية "مارادونا"، والمدير الفني لنادي "الفجيرة" الإماراتي، هجومًا حادًا على الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب الفراعنة من خلال تصريحات له مع وسائل إعلام إماراتية.

وقال "علي معالي"، الصديق المقرب من "مارادونا"، ومدير تحرير صحيفة الاتحاد الإماراتية لفضائية الأهلي، إن "مارادونا" كان صريحًا في حديثه عن "كوبر" ووصفه بالعجوز الذي لا يملك أي شيء ليقدمه.

وواصل "معالي" حديثه بأن مارادونا يرى أن مواطنه غير قادر على تطوير الفرق التي يتولى تدريبها بسبب كبر سنه.

وكان هيكتور كوبر قد قاد منتخب مصر للتأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بعد غياب 3 دورات متتالية، وإنجازه الأكبر بقيادة الفراعنة لمونديال روسيا بعد غياب عن المشاركة 28 سنة.


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