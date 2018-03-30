» "الأرصاد" تزف بشرى سارة للمواطنين

30 مارس 2018 - 03:01 م





أكد محمود شاهين، مدير مركز التحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس سوف يشهد اعتبارًا من اليوم ولمدة 48 ساعة حالة من الاستقرار، مع نشاط نسبي للرياح على الصعيد وجنوب سيناء ولكنه نشاط غير مؤثر.







وأشار خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن حالة عدم الاستقرار ما زالت مؤثرة على البحرين الأحمر والمتوسط، لافتا إلى أنه لا توجد فرص لسقوط الأمطار خلال الفترة الحالية.







وحذر من وجود شبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة وخاصة الزراعية، منوها بأنه اعتبارًا من الأحد هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة نهارًا.