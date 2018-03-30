  • الجمعة 30 مارس 2018
  • بتوقيت مصر03:51 م
بحث متقدم
الهلالي

الهلالي: ابن تيمية وصف المسيحيين واليهود بالمسلمين

عماد حسين

"حسين" يكشف مفاجأة في اليوم الثالث للانتخابات

محمد صلاح

"صلاح" يتلقى خبرًا غير سار قبل لقاء "كريستال بالاس"

حصيلة شهداء فلسطين وقتلى الاحتلال منذ بدء الانتفاضة

ارتفاع عدد شهداء فلسطين إلى 6 أشخاص

داخل مقر الوفد

معركة بالكراسي داخل مقر الوفد

أرشيفية

زيارته السرية لإيطاليا "صفعة للضحايا"..من هو؟

أرشيفية

كيف تعرف التكفيري "الإسلامي والليبرالي والشيوعي" ؟

محمود عباس

التفاصيل الكاملة للمخطط الأمريكي باستبدال "محمود عباس"

السعيد

أزمة جديدة بين "السعيد" والأهلي بسبب "رامز جلال"

محيي الدين عيسي

أنصار "مرسي" بتركيا "إثمهم أكبر من نفعهم"

"الأرصاد" تزف بشرى سارة للمواطنين

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين

#

"الأرصاد" تزف بشرى سارة للمواطنين

#

بالفيديو.. الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين

#

"التعليم" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن المدارس

الأرصاد

إكسترا نيوز

محمود شاهين


أكد محمود شاهين، مدير مركز التحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس سوف يشهد اعتبارًا من اليوم ولمدة 48 ساعة حالة من الاستقرار، مع نشاط نسبي للرياح على الصعيد وجنوب سيناء ولكنه نشاط غير مؤثر.

وأشار خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن حالة عدم الاستقرار ما زالت مؤثرة على البحرين الأحمر والمتوسط، لافتا إلى أنه لا توجد فرص لسقوط الأمطار خلال الفترة الحالية.

وحذر من وجود شبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة وخاصة الزراعية، منوها بأنه اعتبارًا من الأحد هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة نهارًا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل خرج السيسي من الانتخابات أقوى ؟

جمال سلطان

انحرافات "ترامب" الجنسية.. الدرس الأمريكي الأهم!

محمود سلطان

دروس من الانتخابات الرئاسية

فراج إسماعيل

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد

(استقالة عالمة ذرة!)

محمد عبدالقدوس

هذه انتخابات أم انتهاكات؟

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» غدًا.. حديقة الحيوان تستقبل الوافدين مجانًا
» "الأرصاد" تزف بشرى سارة للمواطنين
» عامل يخدع طفلة ويعتدي عليها جنسيًا
» لهذا السبب.. "مارادونا" يهاجم مدرب الفراعنة
» 16 قتيل وجريح حصيلة هجوم تفجيري في ليبيا
» بالفيديو.. وزيرة هولندية تبهر تونس باللغة العربية
» ارتفاع عدد شهداء فلسطين إلى 6 أشخاص
» قطار يمزق جسد شاب أثناء عبور مزلقان
» 5 ملاحظات حول تغطية الانتخابات الإعلامية أخطرها الخامسة
» بالفيديو.. الفنانة "آمال فريد" على "عكاز" في المستشفى
» خبر سار من مجلس الزمالك للاعبين

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • مغرب

    06:18 م

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
مشاهير بنوا مساجد
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى