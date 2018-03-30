» غدًا.. حديقة الحيوان تستقبل الوافدين مجانًا

30 مارس 2018 - 03:05 م

أعلن اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، عن استقبال الوافدين إلى حديقة الحيوان غدًا، السبت، مجانًا وذلك بناءً على موافقة من الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك للمشاركة في احتفالية المحافظة بعديها القومي.

وأوضح المحافظ، أن العيد القومى للمحافظة يوافق ذكرى استشهاد أبناء نزلة الشوبك بالبدرشين أثناء تصديهم للاحتلال الإنجليزي في ثورة 1919، مضيفًا أن حديقة الحيوان من المنشآت المهمة بالمحافظة، والتي تمثل عناصر جذب للمواطنين من مختلف الأعمار.

وقال "الدالى"، إن المحافظة اعتادت كل عام مشاركة مواطنيها الاحتفال بذلك اليوم لتمتد طرق التواصل بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومواطني الجيزة.

وأكد أنه تم التشديد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بأنحاء المحافظة حتى تظهر بصورة مشرفة أثناء الاحتفال بالعيد القومي.