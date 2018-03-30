» 16 قتيل وجريح حصيلة هجوم تفجيري في ليبيا

30 مارس 2018 - 03:17 م

هاجم مجهولون البوابات الأمنية لمدينة أجدابيا " شرق طرابلس 900 كم" في هجوم تفجيري أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، وجرح ثمانية آخرين.

ووقع الحادث في ساعات متأخرة من مساء أمس الخميس ويعد هو العملية الثانية من نوعها في أقل من شهر بحسب مصادر أمنية وطبية.

ونقلت "وكالة فرانس برس" عن قال العميد فوزي المنصوري آمر الغرفة الأمنية التي شكلها الجيش لتأمين اجدابيا، قوله "إن القتلى والجرحى قد تزامن مرورهم بالبوابة مع لحظة الهجوم التفجيري".