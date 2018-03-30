» حملة أمنية لضبط تجار المخدرات بالجيزة

30 مارس 2018 - 04:55 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع، من شن حملة مكبرة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية بمختلف مراكز المحافظة.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، عن ضبط 11 متهمًا بالاتجار في المخدرات، عُثر بحوزتهم على 402 قرص مخدر، وكمية من المواد المخدرة "حشيش، هيروين، إستروكس".

حُررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.