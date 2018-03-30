«النقاز» يصل القاهرة

30 مارس 2018 - 05:12 م

وصل التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى مطار القاهرة اليوم الجمعة قادمًا من تونس.

وكان في استقبال «النقاز»، نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بنادي الزمالك.

جاء تأخر اللاعب عن العودة للقاهرة، بسبب خوض معسكر مع منتخب تونس استعدادًا لكأس العالم 2018، المقرر إقامتها في روسيا، الصيف المقبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، يوم الإثنين المقبل، على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الممتاز.