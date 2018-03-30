الصين تستورد سلعًا بثمانية تريليونات دولار في 5 سنوات

30 مارس 2018 - 05:20 م

قال وزير الخارجية الصيني "وانج يي" اليوم الجمعة، إن بلاده ستستورد سلعًا بثمانية تريليونات دولار وستجذب استثمارات أجنبية بقيمة 600 مليار دولار في السنوات الخمس القادمة.

ونقلت وزارة الخارجية في بيان على موقعها الإلكتروني عن "وانج" قوله خلال مؤتمر بفيتنام إن الاستثمارات الصينية الخارجية ستبلغ 750 مليار دولار في السنوات الخمس القادمة.

وقال "وانج" إن الصين ستوسع الدخول إلى السوق وستفتح القطاع المالي بالبلاد.

وأضاف أن الممارسات الأحادية وتلك الهادفة للحماية التجارية ستكون شكلا من أشكال الانتكاس، وإنها لن تؤدي فقط إلى طريق مسدود، بل ستدمر مصالح منفذيها.



