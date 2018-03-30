  • الجمعة 30 مارس 2018
  • بتوقيت مصر06:24 م
بحث متقدم
المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

«الوطنية للانتخابات»: لم نتلقَ طعنًا واحدًا

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب

«الأزهر»: نؤكد دعمنا الكامل لانتفاضة الفلسطينيين

مصر والبرتغال

«التليفزيون» يتفاوض مع الـ«فيفا» لبث مباريات «المونديال»

رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، غادي أيزنكوت

طبول الحرب تدق على إسرائيل

ابوتريكة

القنوات تتنافس للتعاقد مع «أبوتريكة»

محمد بن سلمان

«بن سلمان» يحذر من «حرب محتملة» مع إيران

شوقي علام مفتي الجمهورية

«الإفتاء»: صدمة إخوانية من المشاركة في الانتخابات

مسيرة العودة الكبرى

14 شهيدًا و1272 جريحًا في «مسيرة العودة الكبرى»

الهلالي

«الهلالي»: ابن تيمية وصف المسيحيين واليهود بالمسلمين

عماد حسين

"حسين" يكشف مفاجأة في اليوم الثالث للانتخابات

الصين تستورد سلعًا بثمانية تريليونات دولار في 5 سنوات

عرب وعالم

وزير الخارجية الصيني وانج يي
وزير الخارجية الصيني وانج يي

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

تراجع إيرادات قناة السويس لـ435.8 مليون دولار

#

بـ 1600 دولار في الليلة.. مصحة لعلاج "إدمان الإنترنت"

#

مصرع 9 أشخاص في حريق بالصين

#

الأمم المتحدة: 10 سنوات لإزالة الألغام في العراق

الصين

الاستثمار

التجارة

الاستثمارات الصينية

قال وزير الخارجية الصيني "وانج يي" اليوم الجمعة، إن بلاده ستستورد سلعًا بثمانية تريليونات دولار وستجذب استثمارات أجنبية بقيمة 600 مليار دولار في السنوات الخمس القادمة.

ونقلت وزارة الخارجية في بيان على موقعها الإلكتروني عن "وانج" قوله خلال مؤتمر بفيتنام إن الاستثمارات الصينية الخارجية ستبلغ 750 مليار دولار في السنوات الخمس القادمة.

وقال "وانج" إن الصين ستوسع الدخول إلى السوق وستفتح القطاع المالي بالبلاد.

وأضاف أن الممارسات الأحادية وتلك الهادفة للحماية التجارية ستكون شكلا من أشكال الانتكاس، وإنها لن تؤدي فقط إلى طريق مسدود، بل ستدمر مصالح منفذيها.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحذر السيسي من أهل الشر الحقيقيين

جمال سلطان

انحرافات "ترامب" الجنسية.. الدرس الأمريكي الأهم!

محمود سلطان

دروس من الانتخابات الرئاسية

فراج إسماعيل

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد

(استقالة عالمة ذرة!)

محمد عبدالقدوس

هذه انتخابات أم انتهاكات؟

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» «العرضيات» سلاح الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي
» «حماس» تبحث «صفقة القرن» في روسيا
» أبومرزوق: يوم العودة قادم
» «بث مباشر».. مئات الآلاف يواصلون مشاركتهم في مسيرة العودة الكبرى
» حملة أمنية لضبط تجار المخدرات بالجيزة
» طبيب يستخرج جثة عشيقته من القبر ويعيش معها 7 سنوات
» انقطاع مياه الشرب 16 ساعة عن 21 منطقة بالجيزة
» مفاجأة.. «السعيد» يرفض الانتقال إلى هذا الفريق
» «داعش» يعلن مسئوليته عن استهداف قوات «حفتر»
» العثور على جثة طفل مقتول داخل «شيكارة»
» بالصور.. "13 شارع" باسم عهد التميمي في هولندا

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عشاء

    07:48 م

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
مشاهير بنوا مساجد
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى