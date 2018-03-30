» أبومرزوق: يوم العودة قادم

30 مارس 2018 - 05:30 م

أكد موسى أبومرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، أن الشعب الفلسطيني لن ينسى وطنه، مشيرًا إلى أن الحشود الغفيرة المشاركة فى مسيرة العودة الكبرى، فى ذكرى يوم الأرض الذي يصادف اليوم الجمعة 30 مارس، تؤكد أن يوم العودة قد اقترب.

وقال "أبومرزوق"، في تغريدة له على موقع "تويتر" إن "هذه الجماهير المتدفقة على حدود القطاع الزائلة أسعدتني وأشعرتني بالحنين الزائد لأشجار الزيتون العتيقة وأزهار البرتقال وأصوات الأمواج على شواطئ حيفا ويافا وعكا".

وأضاف أن هذه الحشود "أشعرت كل المراقبين أن الشعب الفلسطيني لن ينسى وطنه ويوم العودة قادم رغم أن المجتمع الدولي لم يمكنهم من العودة المقررة".



هذه الجماهير المتدفقة على حدود القطاع الزائلة أسعدتني واشعرتني بالحنين الزائد لاشجار الزيتون العتيقة وازهار البرتقال واصوات الامواج على شواطئ حيفا ويافا وعكا، وأشعرت كل المراقبين أن الشعب الفلسطيني لن ينسى وطنه ويوم العودة قادم رغم ان المجتمع الدولي لم يمكنهم من العودة المقررة. — د. موسى أبو مرزوق (@mosa_abumarzook) 30 مارس، 2018

وكانت مواجهات عدة قد اندلعت بطول نقاط التماس مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، تزامنًا مع "مسيرات العودة" التي انطلقت منذ صباح الجمعة، والتي دعت إليها الفصائل الفلسطينية بالتزامن مع "يوم الأرض".

ومنذ عام 1976 أصبح يوم الأرض يوما وطنيا في حياة الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها، وتشهد هذه المناسبة تحركات شعبية فلسطينية عديدة تؤكد وحدة الشعب الفلسطيني وحقه في أرضه.



