سقوط مسجل خطر أثناء سرقته كبار السن بالمترو

30 مارس 2018 - 05:36 م

تمكنت مباحث شرطة النقل والمواصلات، اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على مسجل خطر تخصص فى نشل كبار السن فى مترو الأنفاق، متلبسا بسرقة أحد الركاب فى مترو العتبة.

وألقي رجال مباحث قسم شرطة رابع مترو الأنفاق، القبض على "م.ص.م"، 69 سنة، مسجل شقي خطر، وسبق اتهامه فى 52 قضية سرقة ونشل ومحكوم عليه هارب فى قضية جنح قسم شرطة السيدة زينب "سرقة"، متلبساً بنشل مبلغ مالى من أحد الركاب كبار السن، في أثناء وجودهما بمحطة العتبة لمترو الأنفاق.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكابه الواقعة، وبالعرض على اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ كل الإجراءات القانونية وباشرت نيابة الموسكى التحقيقات.



