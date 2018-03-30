  • الجمعة 30 مارس 2018
  • بتوقيت مصر11:32 م
بحث متقدم
الطالبة مريم "ضحية الاعتداء"

تطورات جديدة حول مقتل "مريم" في بريطانيا

مرتضى منصور

مرتضى منصور يفتح النار على وزير الشباب

بوتين

مذبحة كبرى في روسيا لـ 54 دبلوماسيًا من 20 دولة

ابوتريكة وصلاح

بينهم «صلاح».. 3 شخصيات يتوسطون لعودة «أبو تريكة»

اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ

متى تتوقف إهانة المسئولين للشعب؟

بهاء أبوشقة

رسميًا.. «أبوشقة» رئيسًا لحزب الوفد

السيسي

هل يُشكل «السيسى» حزبًا على غرار «الوطنى المنحل»؟

البابا فرانسيس (أرشيفية)

هزة في «الفاتيكان» بعد نفي البابا فرانسيس «عقاب جهنم»

الشهيد محمد أبو عمرو

ثورة على مواقع التواصل بعد استشهاد رسام «أنا راجع»

وزير النقل هشام عرفات

رسميًا.. «النقل» تعلن موعد زيادة أسعار تذاكر المترو

الجامعة العربية تدين قمع إسرائيل "الوحشي" للفلسطينيين

عرب وعالم

قمع مسيرة العودة الكبرى
قمع مسيرة العودة الكبرى

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

إسرائيل تطالب السعودية بتعويض مالى

#

قادة العرب حولوا الربيع العربي إلى "ربيع عبرى"

#

أبو الغيط: قرار ترامب بشأن القدس باطل

#

اجتماع لوزراء الخارجية العرب لبحث أزمة القدس

إسرائيل

فلسطين

الجامعة العربية

العودة الكبرى

أعلنت الجامعة العربية اليوم الجمعة، إدانتها لـ"التعامل الوحشي" للقوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين المشاركين بمظاهرات سلمية في قطاع غزّة، بمناسبة إحياء ذكرى "يوم الأرض".

وحمل الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في بيان، "الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن الأرواح التي أُزهقت".

واستهدف الجيش الإسرائيلي الجمعة، فعاليات احتجاجية لفلسطينيين عزل، قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، إحياءً للذكرى الـ42 لـ"يوم الأرض"، وأسقط 15 شهيدا و1416 مصاباً.

وفي الضفة الغربية المحتلة، بلغ عدد المصابين الفلسطينيين 118 شخصاً، إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، في مناطق متفرقة من الضفة.

وقال أبو الغيط إن "الترهيب لن يؤدي إلى قمع الفلسطينيين، بل سيقود في النهاية إلى انفجار الوضع على نحو ما جرى اليوم".

وحذر من أن "تمادي إسرائيل في ممارسة العنف يدفع بالمنطقة كلها إلى الهاوية"، مؤكدًا أن غياب الأفق السياسي يدفع بالأمور إلى مزيد من التدهور والعنف.

ودعا أبو الغيط "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء حماية الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة"، حسب البيان ذاته.

و"يوم الأرض"، تسمية تُطلق على أحداث جرت في 30 مارس 1976، استشهد فيها 6 فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948 (إسرائيل)، خلال احتجاجات على مصادرة سلطات الاحتلال مساحات واسعة من أراضٍ فلسطينية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحذر السيسي من أهل الشر الحقيقيين

جمال سلطان

انحرافات "ترامب" الجنسية.. الدرس الأمريكي الأهم!

محمود سلطان

دروس من الانتخابات الرئاسية

فراج إسماعيل

حضرة المغنية.. زميلة مهنة!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الرقص.. فى مساحة الرأى السياسى!

د. حسام عقل

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "منصور" يطالب بإقالة "كوبر" لهذا السبب
» «الأزهر»: نؤكد دعمنا الكامل لانتفاضة الفلسطينيين
» 15 شهيدًا و1500 جريح في «مسيرة العودة الكبرى»
» «القطان»: عدد كبير من الوزراء السعوديين تعلموا في مصر
» القنوات تتنافس للتعاقد مع «أبوتريكة»
» «حماس»: شعبنا شيع صفقة القرن إلى مثواها الأخير
» عبد الغني لـ«محمد صلاح»:«ما تنساش اللي وعدتني بيه»
» بالفيديو.. أهداف لن تمحى من ذاكرة الجماهير
» مدير المخابرات الأمريكية: تهديدات تجعلني لا أنام الليل
» «رانيا علواني» تُفجر الخلاف بين «الكاف» و«الأهلي»
» الجامعة العربية تدين قمع إسرائيل "الوحشي" للفلسطينيين

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • فجر

    04:26 ص

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
مشاهير بنوا مساجد
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى