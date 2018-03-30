» الجامعة العربية تدين قمع إسرائيل "الوحشي" للفلسطينيين

30 مارس 2018 - 09:22 م

أعلنت الجامعة العربية اليوم الجمعة، إدانتها لـ"التعامل الوحشي" للقوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين المشاركين بمظاهرات سلمية في قطاع غزّة، بمناسبة إحياء ذكرى "يوم الأرض".

وحمل الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في بيان، "الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن الأرواح التي أُزهقت".

واستهدف الجيش الإسرائيلي الجمعة، فعاليات احتجاجية لفلسطينيين عزل، قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، إحياءً للذكرى الـ42 لـ"يوم الأرض"، وأسقط 15 شهيدا و1416 مصاباً.

وفي الضفة الغربية المحتلة، بلغ عدد المصابين الفلسطينيين 118 شخصاً، إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، في مناطق متفرقة من الضفة.

وقال أبو الغيط إن "الترهيب لن يؤدي إلى قمع الفلسطينيين، بل سيقود في النهاية إلى انفجار الوضع على نحو ما جرى اليوم".

وحذر من أن "تمادي إسرائيل في ممارسة العنف يدفع بالمنطقة كلها إلى الهاوية"، مؤكدًا أن غياب الأفق السياسي يدفع بالأمور إلى مزيد من التدهور والعنف.

ودعا أبو الغيط "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء حماية الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة"، حسب البيان ذاته.

و"يوم الأرض"، تسمية تُطلق على أحداث جرت في 30 مارس 1976، استشهد فيها 6 فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948 (إسرائيل)، خلال احتجاجات على مصادرة سلطات الاحتلال مساحات واسعة من أراضٍ فلسطينية.