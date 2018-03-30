تأجيل موعد عمومية نادي الزمالك

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المصريون

الزمالك

مرتضى منصور

عمومية الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، تعديل موعد انعقاد الجمعية العمومية للنادى الأبيض لتكون يومي 10 و 11 مايو المقبل بعدما سبق و أعلن من قبل أنه سيدعو لعقد جمعية عمومية يومى 26/27 أبريل المقبل، ليعرض استقالة المجلس على أعضاء الجمعية العمومية.

وفي نفس الوقت جدد رئيس الزمالك رفضه لتواجد هاني العتال نائب رئيس النادي في المجلس الحالي، وأكد أنه لن يسمح له بدخول القلعة البيضاء.

وأشار رئيس الأبيض إلى أن المجلس يرفض الوصاية من اللجنة المالية المشرفة على نادي الزمالك والجمعية العمومية هي صاحبة القرار.


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