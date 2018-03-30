أبومازن يعلن السبت حداداً على أرواح شهداء "يوم الأرض"

30 مارس 2018 - 10:52 م

أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، غدا السبت، يوم حداد وطني في الأراضي الفلسطينية على أرواح الشهداء الذين سقطوا اليوم الجمعة في قطاع غزة.



واستهدف الجيش الإسرائيلي فعاليات احتجاجية قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، إحياءً للذكرى الـ42 لـ"يوم الأرض"، ما أسقط 15 شهيدا ونحو 1416 مصابا في غزة، إضافة إلى 118 مصاب بمواجهات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.



وذكرت الوكالة الفلسطينية الرسمية للأنباء (وفا) أن عباس أعلن يوم غد السبت يوم حداد وطني في الأراضي الفلسطينية على أرواح الشهداء.



ونددت الحكومة الفلسطينية، في بيان، باعتداءات الجيش الإسرائيلي، ودعت إلى "تحرك دولي فوري وعاجل لوقف إراقة دماء" الفلسطينيين.

