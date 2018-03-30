مذبحة كبرى في روسيا لـ 54 دبلوماسيًا من 20 دولة

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قررت الخارجية الروسية، يوم الجمعة، طرد 54 دبلوماسيًا من 20 دولة، ردًا على إجراء مماثل، فيما احتفظت بحق الرد على 4 دول أخرى.
وأوضحت وكالة "سبوتنيك" الروسية (حكومية)، أن القرار يأتي ردًا على إجراء مماثل اتخذته 28 دولة أوروبية بحق دبلوماسيين روس، تضامنا مع لندن في قضية تسميم العميل الروسي المزدوج السابق، سيرغي سكريبال، على الأراضي البريطانية.
وشمل القرار، بحسب الوكالة، الدول التالية: إيطاليا (دبلوماسيين اثنين)، فنلندا (1)، بولندا (4)، ليتوانيا (3)، هولندا (2)، لاتفيا (1)، السويد (1)، تشيكيا (3)، مولدوفا (3)، وألمانيا (4)، أوكرانيا (13)، رومانيا (1)، النرويج (1)، إسبانيا (2)، كرواتيا (1)، الدنمارك (2)، إيرلندا (1)، كندا (4)، فرنسا (4)، وإستونيا (الملحق العسكري).
واحتفظت موسكو بحق الرد على بلجيكا وهنغاريا والجبل الأسود وجورجيا.
وأمس الخميس، أعلنت الخارجية الروسية، في الإطار ذاته، أنها قررت طرد 60 دبلوماسيًا أمريكيًا، وإغلاق قنصلية واشنطن في مدينة سان بطرسبورغ (غرب).
وسبق أن أعلنت موسكو أنها سترد بالمثل على طرد 28 دولة غربية 123 دبلوماسيًا روسيًا من أراضيها؛ وتعليق دول أخرى المباحثات الثنائية، خلال الأسبوع الماضي.
وفي 14 مارس/ آذار الجاري، طردت لندن 23 دبلوماسيًا روسيًا، وهو ما ردت عليه الأخيرة بطرد 23 دبلوماسيًا بريطانيًا.
وفي 4 من الشهر ذاته، اتهمت بريطانيا روسيا بمحاولة قتل سكريبال (66 عامًا)، وابنته "يوليا" (33 عامًا)، على أراضيها، باستخدام "غاز الأعصاب"، وهو ما نفته موسكو، وقالت إنها تطالب بتحقيق مستقل وشفاف في الحادثة. -

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