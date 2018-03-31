خبير اقتصادي يكشف معلومة هامة عن معدل التضخم

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فخري الفقي:90% من أصحاب شركات الصرافة تجار عملة
فخري الفقي:90% من أصحاب شركات الصرافة تجار عملة

المصريون ـ متابعات

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أكد الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي ومستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن مصر تسير في إطار برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وأن الإصلاحات تتطلب تسوية الاختلالات المالية في جسم الاقتصاد، ومن أهم هذه الاختلالات عجز الموازنة، الذي كان مرتفعا للغاية منذ 3 سنوات.
وأوضح "الفقي"، خلال حوار ببرنامج «الجمعة في مصر» مع الإعلامية ياسمين سعيد على قناة «mbc مصر»، أن الخلل الثاني في ميزان المدفوعات وتحديدا في الميزان التجاري، والذي وصل إلى 54 مليار فرق بين الصادرات والواردات، وباتالي تم تخفيضه 20 مليار خلال السنة المالية الأخيرة، ليصل إلى 34 مليار جنيه.
وأشار إلى أن معدل التضخم ارتفع بسبب تحرير سعر الصرف، لتوحيد سعر العملة الدولار حتى تستقيم الأمور بالنسبة للمستثمرين، والقضاء على السوق السوداء، مشيرا إلى أن البنك المركزي نجح في خفض عجز الموازنة بفضل سياساته.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الحكومة كانت تقترض بسعر فائدة 22% أما الآن فتم خفض هذا السعر مرتين متاليين في شهر، وأن مجتمع الأعمال دائما ما ينتظر اجتماع لجنة السياسات المالية التابعة للبنك المركزي كل 6 أسابيع.

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