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إبراهيموفيتش: ولدت هرمًا وسأموت يافعًا

الرياضة

إبراهيموفيتش
إبراهيموفيتش

المصريون ووكالات

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«إبراهيموفيتش» ينتقل إلى جالاكسي الأمريكي

قال مهاجم كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إنه ولد هرمًا وسيموت يافعًا، وذلك بعد انتقاله لصفوف لوس أنجلوس الأمريكي.
وفي مؤتمر صحفي، مساء الجمعة، أكد إبراهيموفيتش "لقد ولدت هرمًا وسأموت يافعًا، لا تقلق حيال عمري، لقد ذهبت إلى إنجلترا على كرسي متحرك وغزوتها خلال 3 أشهر".
وأضاف "عند انتقالي إلى إنجلترا قال الجميع إنني كبير في السن وبعد 3 أشهر كنت قد غزوت إنجلترا فقال الجميع إنني أحلق، العمر مجرد رقم بالنسبة لي".
وأوضح إبراهيموفيتش (36 عامًا)، "كان من المفترض أن يحدث انتقالي إلى لوس أنجلوس قبل سنتين لكنه لم يحدث ولكنني هنا الآن".
وعن عودته من الإصابة، أكد إبراهيموفيتش "حين عدت للفريق بدأت بلعب 7 مباريات وسجلت هدفًا لكن لم أشعر أنني جاهز بنسبة 100% فتراجعت، وإن لم أستطع التألق فلن أدخل الملعب بفضل اسمي فقط أو بما حققته سابقًا، ولكن بفضل مجهودي".
وانتقل إبراهيموفيتش إلى صفوف لوس أنجلوس الأمريكي الأسبوع الفائت بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.
وخاض إبراهيموفيتش أول موسم له مع مانشستر يونايتد بشكل متميز فاز فيه بكأس رابطة المحترفين والدوري الأوروبي والدرع الخيرية، لكنه تعرض لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي غاب على إثرها لأشهر طويلة.
ولعب إبراهيموفيتش أخر مباراة له مع يونايتد أمام بيرنلي في 26 ديسمبر/ كانون الأول الماضي ليبتعد عن التشكيل الأساسي للفريق. 

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