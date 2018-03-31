» مترجم "القذافي" يفجر مفاجأة جديدة عن رشوة "ساركوزي"

كشف مترجم الرئيس الأسبق معمر القذافي، والسفير مفتاح عبد الله ميسوري، معلومات جديدة بشأن تمويل القذافي لحملة ساكوزي.
وقال ميسوري لوكالة "سبوتنيك" إن القذافي موّل حملة ساركوزي ودفع له 20 مليون يورو.
وأضاف أن صحفية فرنسية سألت القذافي في مارس/ آذار 2011: هل موّلت الحملة الانتخابية لمرشح الرئاسة (ساركوزي)، فقال لها القذافي: نعم.
وحين طلبت الصحفية معرفة الرقم الذي دفعه القذافي لساركوزي، رد القذافي قائلا: "معالي البروفيسور سيخبرك".. ويقصد السفير مفتاح عبد الله ميسوري.
وأوضح ميسوري أن القذافي أجاب في اليوم التالي عن نفس السؤال، ولكن من صحفي برتغالي، ورد بأنه دفع 20 مليون يورو.
وكشف ميسوري أن القذافي وابنه سيف الإسلام صرّحا بالأمر، كما كشف أن الشخص الذي حمل الأموال بنفسه إلى ساكوزي هو زياد تقي الدين.
يُذكر أن ساركوزي لا زال مصرا على أنه لم يتلق أي دعم لحملته الانتخابية من القذافي، في حين أكد نجل الأخير (سيف الإسلام) أن ذلك حدث بالفعل، وأنه يمتلك أدلة وشهودا أبرزهم عبد الله السنوسي، مدير الاستخبارات السابق، وأن الأخير يملك تسجيلا كاملا لأول لقاء عقد بين القذافي وساركوزي قبيل حملته الانتخابية عام 2007.