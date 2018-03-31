أكاديمي مؤيد للسيسي يفجر مفاجأة عن "المقاطعين"

أحمد عادل شعبان
وأضاف: "لكن اسمحلى يا ريس أن اخاطبك بكل صراحة ... هناك قطاع كبير من الشعب غاضب ولا سيما من أغلب الشباب .. وسبب الغضب لا يخفى على سيادتك وهو الأحوال الاقتصادية المتدهورة والجمود السياسي الحالى ...يا ريس .. أرجوك اسمع للأصوات الأخرى ... ليس كل منتقد لبعض السياسات الاقتصادية او السياسية عميل أو إخوان ... وليس كل مطبلاتى وطني أوشريف ...الناس اللى قاطعت الانتخابات مش كلهم إخوان ولا عملاء .. ولكنهم غاضبون ... مثلهم مثل المليون ناخب اللى اضطر يصوت فأبطل صوته عامدا ... أغلب هولاء يعشقون الوطن مثلك تماما" حسب رأيه.
واستدرك : "يا ريس أرجوك لا تطبق زيادات الأسعار المقررة فى يوينو القادم (المترو والبنزين والكهرباء) .. الشعب لن يتحمل اى زيادات أخرى ... اعطى الشعب فرصة ليتلقط انفاسه .. ولو سنة واحدة فقط يتم فيها تثبيت الأسعار وعدم فرض اى ضرائب أو رسوم جديدة" حسب قناعاته.
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