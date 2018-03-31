سلطان: موقع "المؤتمر الاقتصادي" اشترته شركة عصائر

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المؤتمر الاقتصادي

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كشف الكاتب الصحفي جمال سلطان - رئيس تحرير صحيفة "المصريون" - معلومة بالغة الغرابة عن الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر الاقتصادي.

وقال "سلطان" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "الموقع الالكتروني لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الشهير والذي وعد المصريين بمائة مليار دولار ، اشترته شركة عصائر يابانية ، أصل (اللقطة) خلصت والضيوف هاصوا والشعب معنوياته ارتفعت وزيطة الاعلام والصحافة صنعت الاوهام ، فلنطو صفحة ما سبق ولنبحث عن لقطة جديدة".

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