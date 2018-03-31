أبو شقة: مخالفات الحكومة وراء انتشار المقاهى فى الشوارع

31 مارس 2018 - 10:19 ص

انتقد المستشار محمد بهاء الدين أبو شقة, رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب, ظاهرة انتشار المقاهى والكافيهات فى الشوارع وأسفل العقارات, موضحًا أن هناك تسيبًا شديدًا من رؤساء الأحياء تجاه إصدار التراخيص الخاصة بهذه الأماكن وتراخيًا فى تفعيل القانون.

وأضاف أبو شقة خلال مقاله الذى نشر بالوفد تحت عنوان "الإهمال وراء ظاهرة المقاهى", بأن هناك عدة جهات حكومية تقف وراء مخالفات هذه المقاهى, أبرزها وزارة السياحة فهي ترى كل مخالفات هذه المقاهي ولا تحرك هى الأخرى ساكناً أو حتي تشرع في إغلاق هذه المقاهي المخالفة، وكذلك الحال ما تقوم به وزارة البيئة، من إهمال شديد عندما تتجاهل أدخنة الشيشة التي تحاصر المنازل وتصيب بالأمراض ولا تفعل شيئا.

وتابع: "وكذلك وزارة الكهرباء متورطة في هذا الإهمال ولا تحرك ساكناً، لأنها تسمح لهذه المقاهي باستخدام التيار الكهربائي ليلاً ونهاراً بأسعار زهيدة ولا تحاسب من يرتكب هذا الجُرم، بل إن المقاهى تستخدم التيار الكهربائي المدعم من الدولة، وذات الأمر في استهلاك المياه , متسائلا :"لماذا لا يتم تفعيل القانون في هذا الشأن ؟ أليست هذه قضية بالغة الأهمية وتستوجب تطبيق القانون علي المخالفين، ومحاسبة كل مسئول متورط في إيجاد هذه الكوارث والتسبب في كل هذا الإهمال ".