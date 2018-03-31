محافظ بني سويف عن بدلة العاصفة الترابية: "هتبقى موضة"

31 مارس 2018 - 10:25 ص

تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مع صورة "بدلة" المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف عليها آثار العاصفة الترابية التي ضربت المحافظة .



ونشر الصورة المحافظ على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" معلقا بقوله "حال البدلة.. بعد الجولة التفقدية في العاصفة الترابية" ولاقت الصورة تفاعلا من النشطاء وانهالت عليها التعليقات التي أثنت على مجهوداته في ظل الطقس السيئ.



وجاءت أبرز التعليقات على المنشور: "التراب ده وسام على صدر أي مسئول مجتهد"، "فداك يا معالي الوزير.. تعيش وتدوب"، "ممكن تتحط في متحف لتشهد على العاصفة"، "اعرضها في OLX Egypt يا هندزة"، "دليل العمل في الظروف الصعبة"، "تعالى المحلة وانا أجيبلك بدلة جديدة"، "أن شاء الله هتكون في الوزارة القادمة"، "عاوزين مسئولينا يكونو زى حضرتك" ورد محافظ بني سويف على أحد المتفاعلين بتعليقه: "كانت كحلي.. ودلوقتى لون جديد (ترابي) وهتبقي موضة جديدة.. في ناس بتشتري وتلبس بنطلون مقطع! وتدفع مبالغ كبيرة.. كل شئ ممكن في هذا الزمان"