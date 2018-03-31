مرتضى منصور يفتح النار على "كوبر"

31 مارس 2018 - 10:25 ص

فتح المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، النار على الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، بعدما خسر وديتين خلال معسكره الأخير ضمن الاستعداد لمنافسات كأس العالم.

وقال "منصور" في مداخله هاتفية ببرنامج"ستاد العاصمة"، مع الكابتن مصطفي يونس: " منتخب مصر لم يستفد أي شيء من معسكر شهر مارس سوى الهزيمتين فقط، لا تقولي حجازي أو أي لاعب آخر، كلمني عن كوبر بس".

وتابع رئيس الزمالك: "نشكره على المجهود الكبير الذي يبذله معنا وفي شرائه لشيكولاتة من سويسرا".

جدير بالذكر أن المنتخب القومي تلقي هزيمة أمام البرتغال بثنائية لهدف، ثم اليونان بهدف نظيف في إطار الاستعداد للمشاركة في كأس العالم 2018.