تعليق محبط لـ"البرادعى" على أحداث غزة

عمرو محمد
علق الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، على المسيرات التي خرجت من الفلسطينيين فيما يعرف بـ"يوم الأرض" والذي أدى إلى استشهاد 12 مواطنًا فلسطينيًا، قائلًا: "هل سأضيف شيئًا ذات قيمة إذا أدنت بشدة الاستخدام المفرط للقوة ضد الشعب الفلسطيني والانتهاك الصارخ لكل حقوقه؟".
وأضاف "البرادعي" في تدوينة له علي حسابة الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا: "أسمع وأرى نفس الشىء منذ كنت صبيا! فى غياب توازن للقوى ورؤية صائبة ومصداقية فى المواقف وتوحيد للصفوف".
واختتم تدوينتة بقوله: "يجب علينا أن نكف عن خداع أنفسنا بالحديث عن أى حل عادل فى الأفق القريب".
وقد تفاعل رواد توتير حول تدوينة البرادعي حيث قالت لبنة محرم :"أنناشد الحكام العرب الذين ينتهكون حقوق مواطنيهم في الأصل؟ كيف يكون لهم موقف واضح وعادل مع الفلسطينيين؟".
وأضاف آخر قائلًا: "روح الانهزامية دبت في الأمة وصار عندها مرض الخذلان والانحطاط بكل أشكاله وأصبحنا نحمي الصهاينة".
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