أسامة كمال :السيسي رفع شعار نبي الله "شعيب"

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قال الإعلامي أسامة كمال، إن الرئيس  السيسي رفع شعار نبي الله شعيب، خلال حكمه لمصر في الأربع سنوات الماضية، والذي ورد في القرآن الكريم: "إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ، وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ".

واستكمل "كمال"، خلال تقديمه برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر  فضائية “DMC ”، مساء أمس الجمعة، أن الشعب وقف في ظهر الرئيس السيسي وسانده بقوة غير مسبوقة، مضيفا "الجيل الحالي وافق أنه يدفع الضريبة اللي ما دفعهاش جيل الآباء، تحية وشكر للشعب المصرى عن الأربع سنين اللى فاتوا".

 واستطرد الإعلامي كلامه مؤكدًا أن أصوات الناخبين في مصر كافية لتطهير مصر من الفساد والإرهابيين، متابعًا أن فاتورة شبكة الفساد في مصر كبيرة وأكبر مما يتخيله أحد، يجب القضاء عليها إذا كنا نريد أن نكون دولة حقيقية مثل باقي الدول.


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