"غالى" يتلقى عرضا خليجيا بعد هدفه فى أبناء "مارادونا"

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كشف نادر شوقى وكيل أعمال اللاعب حسام غالي، نجم النادي الأهلي، عن عرض خليجي تلقاه اللاعب بعد لقاء الفجيرة لافتًا إلى أنه رفض الخروج من بين جدران النادي الأهلي مرة أخري مشيرًا إلى أن الموسم الجاري هو الأخير في حياته الكروية.

وأضاف "شوقي"  في تصريحات على إذاعة ميجا "إف أم" أن يكون نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي هو طرف المباراة التي ينوي الفريق الأحمر إقامتها، في مهرجان اعتزال اللاعب.

وقال لم يتم تحديد الفريق الذي سيقوم الأهلي بمواجهته، فنحن ننتظر معرفة إن كانت أجندة الفريق الذي سنواجهه تسمح أم لا، فلن يتم دعوة أي نادي للمباراة إلا بعد أن تتنهي مبارياته في الموسم".


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