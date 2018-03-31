  • السبت 31 مارس 2018
  • بتوقيت مصر10:48 ص
بحث متقدم
البرادعي

تعليق محبط لـ"البرادعى" على أحداث غزة

الإعلامي عماد الدين أديب

أديب يفاجئ مشاهديه بطلب جريء عن "الدستور"

الأعلامية لمياء فهمي

تفاصيل ليلة مرعبة عاشتها إعلامية شهيرة

سعد الدين إبراهيم

منع سعد الدين إبراهيم من مغادرة البلاد

صلاح

مفاجأة عن تكفل محمد صلاح بزواج أهل قريته

الصياد

السيسى سيكون له دور فى اختيار رئيس مصر 2022

اشتباكات مع الاحتلال الإسرائيلي

إضراب شامل فى الأراضى الفلسطينية

عبد الناصر سلامة: «خلع الحجاب» بضوء أخضر من السيسى

هذا ما قاله سلامة عن مانشيت "المصرى اليوم"

اصابة 3 في تصادم سيارة ملاكي مع نصف نقل بطريق طنطا- المحلة

إصابة 25 عاملا فى حادث مروع بـ"الإسماعيلية"

الدولار والجنيه

تعرف على أسعار العملات اليوم

بالفيديو.. رسائل حب علي قبر العندليب

فيديو

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. تعرف علي توأم روح العندليب

#

بالفيديو.. قبر " العندليب " بعد 41 عاما

#

صحف شهيرة تحث المواطنين على المشاركة بـ"الرئاسية"

#

نجم مسرح مصر حامد الشراب يغازل خطيبته

عبد الحليم حافظ

العندليب الأسمر

رسائل حب

"أنا ما عرفتش معنى الحب إلا لما حلمت بيك، أنا مغرمة بيك، 30/3/1999" كانت تلك الكلمات لفتاة ذات الـ 17 ربيعًا، خطتها بخط ركيك على قبر العندليب الراحل عبد الحليم حافظ، ولم تكن تلك الرسالة الوحيدة، بل كانت هناك العديد من الرسائل الأخرى تشدو بحب باقٍ للعندليب الأسمر، لا تمحوه الأيام".

"الله يرحمك يا عبد الحليم يا حبيب ويارب تكون في الجنة، أنا بحبك قوى، إنا لله وإنا له راجعون"، "أنا بموت فيك يا حليم يا حبيب الملايين".

ورسمت فتاة تدعى "جيهان"، قلبًا له سهمان أحدهما باسمها "سندريلا جيهان" والآخر باسم عبد الحليم حافظ، بتاريخ 28 /7/2016".

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:
بالصور.. رسائل ولمحات من قبر العنليب في الذكري الـ 41 لوفاته بالصور.. رسائل ولمحات من قبر العنليب في الذكري الـ 41 لوفاته بالصور.. رسائل ولمحات من قبر العنليب في الذكري الـ 41 لوفاته بالصور.. رسائل ولمحات من قبر العنليب في الذكري الـ 41 لوفاته بالصور.. رسائل ولمحات من قبر العنليب في الذكري الـ 41 لوفاته بالصور.. رسائل ولمحات من قبر العنليب في الذكري الـ 41 لوفاته بالصور.. رسائل ولمحات من قبر العنليب في الذكري الـ 41 لوفاته بالصور.. رسائل ولمحات من قبر العنليب في الذكري الـ 41 لوفاته بالصور.. رسائل ولمحات من قبر العنليب في الذكري الـ 41 لوفاته بالصور.. رسائل ولمحات من قبر العنليب في الذكري الـ 41 لوفاته بالصور.. رسائل ولمحات من قبر العنليب في الذكري الـ 41 لوفاته بالصور.. رسائل ولمحات من قبر العنليب في الذكري الـ 41 لوفاته بالصور.. رسائل ولمحات من قبر العنليب في الذكري الـ 41 لوفاته بالصور.. رسائل ولمحات من قبر العنليب في الذكري الـ 41 لوفاته


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحذر السيسي من أهل الشر الحقيقيين

جمال سلطان

انحرافات "ترامب" الجنسية.. الدرس الأمريكي الأهم!

محمود سلطان

دروس من الانتخابات الرئاسية

فراج إسماعيل

حضرة المغنية.. زميلة مهنة!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الرقص.. فى مساحة الرأى السياسى!

د. حسام عقل

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا موعد سفر «الفراعنة» للكويت
» والدة شهيد: "مينفعش حد يرقص وولادنا ماتوا"
» تعرف على حكام مباريات اليوم بالدوري
» "شجعوا ودعوا مجلس الإدارة يتخذ ما يراه فى صالح النادى"
» طقس اليوم معتدل والعظمى تسجل 24 درجة
» تحذير.. الفيس بوك قد يحول طفلك لمجرم
» طبيب يمارس الجنس مع جثة عشيقته لمدة 7 سنوات
» اكتشاف علاج ثوري للاكتئاب والسمنة في آن واحد
» أشياء نستخدمها يوميًا دون دراية أنها أكثر اتساخا من مقعد "الحمام"
» تقرير: عصر "فيس بوك" و "جوجل" قارب على الانتهاء
» شاهد .. سيدة تعزف أثناء إجراء عملية خطيرة في مخها

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
مشاهير بنوا مساجد
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى