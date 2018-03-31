"استنفار أمنى" أمام كنائس بنى سويف فى أسبوع الآلام

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كثفت قوات الشرطة من تواجدها أمام كنائس بنى سويف ودفعت مديرية أمن بني سويف ببوابات إلكترونية لكشف المعادن والمواد الغريبة في مدخل كنائس ومطرانيات المحافظة بينما طوقت سيارات الأمن المركزى مطرانيتى بنى سويف وببا لتأمين احتفالات الطوائف المسيحية بأسبوع الآلام والذى يبدأ بأحد الشعانين المعروف بحد الزعف» ليلة اثنين البضخة المقدسة فثلاثاء الأناجيل فأربعاء أيوب فخميس العهد فالجمعة العظيمة فسبت النور انتهاء بعيد القيامة يوم الأحد المقبل.

 اللواء جير مصطفى مدير أمن بنى سويف أكد أنه تم نشر دوريات أمنية ثابتة ومتحركة تدعمها سيارات الكشف عن المفرقعات لتأمين جميع الكنائس والمنشآت الحيوية حيث تم إغلاق الشوارع المؤدية للكنائس بالحواجز الحديدية ومنعت مرور الدراجات البخارية والسيارات أمام الكنائس. كما مشط ضباط المفرقعات بإدارة الحماية المدنية المنطقة المحيطة بالكنائس ضد أي مواد متفجرة.

 من جانبه تفقد اللواء ممدوح أبو زيد مدير مباحث المديرية الإجراءات الأمنية لعددٍ من كنائس المحافظة مشددا على رفع درجة الاستعداد واليقظة بين القوات.

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