» الزمالك يحسم أولى صفقاته الشتوية

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الزمالك

حسم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، أولى صفقات الشتوية، تمهيدًا لتدعيم الفريق بعدد من الصفقات قادرة على إعادة الفريق لمنصات التتويج.

تسلم مسئولو نادى الزمالك عقود مصطفى البدرى، صانع ألعاب أسوان، من وكيل اللاعبين تامر النحاس، بعدما وقع على عقوده لمدة 5 مواسم، ليصبح البدرى من حق الأبيض حال إتمام الاتفاق مع نادى أسوان لحسم الصفقة.

وطلب مسئولو الزمالك الحصول على عقود صانع ألعاب أسوان بعدما أصبح اللاعب مطلوباً فى أكثر من نادٍ خلال الساعات الماضية، لذا أراد الأبيض ضمان ضم البدرى من خلال العقود التى وقع عليها لحين انتهاء المفاوضات مع ناديه.

وحذر مسئولو الزمالك مصطفى البدرى من التوقيع لأى نادٍ آخر مهما كانت المغريات، خاصة أن هذا الأمر سيعرضه للعقوبات وإمكانية إيقافه.


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