«ماني» يتعادل لليفربول أمام كريستال

31 مارس 2018 - 02:44 م

سجل السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول، هدف التعادل للريدز أمام كريستال بالاس، في الدقيقة الرابعة من الشوط الثاني. في المباراة المقامة حالياً بملعب "سيلهرست بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"

وسجل لوكا ميليفوجيفيتش لاعب كريستال بالاس أول أهداف فريقه من ركلة جزاء فى الدقيقة 13 من زمن اللقاء الذى يشهد مشاركة محمد صلاح من البداية، بعدما تعرض الإيفوارى ويلفريد زاها للعرقلة من لوريس كاريوس حارس ليفربول.

وألغى الحكم مباراة هدفاً للجناح السنغالى ساديو مانى فى الدقيقة 30 بداعى التسلل، كما حرم الحكم فريق ليفربول من احتساب ركلة جزاء بعدما تعرض ساديو مانى للعرقلة فى الدقيقة 24، وحصل اللاعب السنغالى على البطاقة الصفراء بداعى التمثيل.

ويحتل ليفربول المركز الثالث فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 63 نقطة، بينما يحتل كريستال بالاس المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة، وهو أحد الأندية المهددة بالهبوط لدورى الدرجة الأولى "تشامبيونشيب".