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اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

الحياة السياسية

العدد
العدد

تنشر جريدة "المصريون" فى عددها الأسبوعي، عددًا من التحقيقات والتقارير حول موضوعات شائكة تعج بها مختلف المجالات الحياتية فى مصر.
وننشر فى عدد الغد "التفاصيل الكاملة لتقرير لجنة التحقيق البريطانية.. حياة «مرسى» فى خطر"، كذلك "فتاوى«السخرية والتكفير والتفجير».. الأسرار الخفية عن «السلفية المدخلية»"، كما ننشر "نرصد: أسباب عزوف الشباب عن التصويت".
وننشر أيضًا "«كبار العلماء»: الحكومة «تخالف الشريعة»"، وكذلك "حقيقة تعرض«شفيق»لضغوط من أجل التصويت"، وأيضًا "فى تسعينية الجماعة.. ترك الإخوان ليس كفرًا".


** وتقرأ فى العدد أيضًا عددًا من الموضوعات بعناوين: ـ

ـ شروط أمريكية جديدة لعودة المساعدات.. هل تقبلها مصر؟
ـ بعد تغييرات البيت الأبيض.. هل تُدرج «الإخوان» على قوائم الإرهاب الأمريكية؟
ـ «العاق وليد الشريف».. يخطف الأضواء فى انتخابات 2018
ـ «أبوتريكة» يعود لمصر خلال أيام
ـ وفد شعبى بقيادة «سعد الدين إبراهيم» يزور إسرائيل قريبًا
ـ لماذا هاجم «مارادونا» مدرب الفراعنة؟
ـ «الجماعة الإسلامية» تحت قصف الخارج
ـ «يديعوت»: لماذا لا يوجد محمد صلاح«إسرائيلى»؟
ـ استثمارات قطر بـ«سواكن»السودانية تفاقم الأزمة مع مصر
ـ ما لا تعرفه عن رئيس الوزراء الإثيوبى الجديد«أبى أحمد»
ـ «أديب»: الرقص أمام اللجان كاستقبال الرسول بعد الهجرة
ـ العلب السرية لأهل الفن.. معارك.. تسريبات.. وأشياء أخرى
ـ أسرار غرف النوم من فراش الزوجية لمنصة القضاء
ـ البرامج الساخرة تدخل قائمة المحظورات
ـ لماذا بكت«لميس الحديدى»على الهواء 3 مرات؟
ـ 5 ملاحظات حول تغطية الانتخابات الإعلامية أخطرها الخامسة




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