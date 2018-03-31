» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

31 مارس 2018 - 02:55 م

تنشر جريدة "المصريون" فى عددها الأسبوعي، عددًا من التحقيقات والتقارير حول موضوعات شائكة تعج بها مختلف المجالات الحياتية فى مصر.



وننشر فى عدد الغد "التفاصيل الكاملة لتقرير لجنة التحقيق البريطانية.. حياة «مرسى» فى خطر"، كذلك "فتاوى«السخرية والتكفير والتفجير».. الأسرار الخفية عن «السلفية المدخلية»"، كما ننشر "نرصد: أسباب عزوف الشباب عن التصويت".

وننشر أيضًا "«كبار العلماء»: الحكومة «تخالف الشريعة»"، وكذلك "حقيقة تعرض«شفيق»لضغوط من أجل التصويت"، وأيضًا "فى تسعينية الجماعة.. ترك الإخوان ليس كفرًا".









** وتقرأ فى العدد أيضًا عددًا من الموضوعات بعناوين: ـ





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