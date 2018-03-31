«صلاح» يتقدم لليفربول أمام كريستال

سجل النجم المصري محمد صلاح، هدف تقدم ليفربول أمام كريستال بالاس، في الدقيقة 84 من عمر المباراة المقامة حاليًا، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل لوكا ميليفوجيفيتش لاعب كريستال بالاس أول أهداف فريقه من ركلة جزاء فى الدقيقة 13 من زمن اللقاء الذى يشهد مشاركة محمد صلاح من البداية، بعدما تعرض الإيفوارى ويلفريد زاها للعرقلة من لوريس كاريوس حارس ليفربول.

وألغى الحكم مباراة هدفاً للجناح السنغالى ساديو مانى فى الدقيقة 30 بداعى التسلل، كما حرم الحكم فريق ليفربول من احتساب ركلة جزاء بعدما تعرض ساديو مانى للعرقلة فى الدقيقة 24، وحصل اللاعب السنغالى على البطاقة الصفراء بداعى التمثيل.

ويحتل ليفربول المركز الثالث فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 63 نقطة، بينما يحتل كريستال بالاس المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة، وهو أحد الأندية المهددة بالهبوط لدورى الدرجة الأولى "تشامبيونشيب".