القبض على أمناء شرطة سرقوا مخزن مخدرات

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استخراج الرصاصة من طفل اطلقها عليه امين شرطة في مشاجرة اسوان
استخراج الرصاصة من طفل اطلقها عليه امين شرطة في مشاجرة اسوان

المصريون

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مكافحة المخدرات

سرقة مخزن مخدرات

مخد ر الحشيش

ألقت الأجهزة الأمنية بمباحث الجيزة القبض على 4 أمناء شرطة - بينهم 3 مفصولين- ومحامى وعاطل، لاتهامهم بانتحال صفة ضباط بإدارة مكافحة المخدرات، ومداهمتهم مخزن مخدرات ببولاق الدكرور، واستيلائهم علي كمية من مخدر الحشيش.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة إمبابة، بلاغًا يفيد بانتحال عدد من الأشخاص صفة ضباط بإدارة مكافحة المخدرات بالجيزة، ومداهمتهم مخزن ملك عاطل يدعي " عاطف. ك "، واستيلائهم على كمية من مخدر الحشيش، لبيعها لحسابهم وذلك حسب "اليوم السابع"

وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من القبض على اثنين من أمناء الشرطة، أحدهم يعمل بقسم شرطة إمبابة، وعاطل، وجارى تكثيف التحريات وإعداد الأكمنة، للقبض علي المتهمين الهاربين.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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