«صلاح» يعادل رقم كريستيانو رونالدو

31 مارس 2018 - 04:16 م

واصل النجم محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، ملاحقته للأرقام القياسي، بعدما سجل هدفًا فى فوز الريدز على كريستال بالاس، فى المباراة التى جمعتهما اليوم بملعب "سيلهرست بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ32 من "البريميرليج".

وبات محمد صلاح اللاعب الوحيد الذى يسجل فى 21 مباراة خلال موسم واحد، إلى جانب الهولندى روبن فان بيرسى، والبرتغالى كريستيانو رونالدو.

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" إلى 29 هدفًا فى صدارة قائمة الهدافين، كما رفع رصيده من الأهداف فى جميع المسابقات الإنجليزية والأوروبية إلى 37 هدفًا.

ونجح محمد صلاح فى معادلة الرقم القياسى باسم الإيفوارى ديدييه دروجبا مهاجم تشيلسى السابق الذى سجل 29 هدفا فى موسم 2009 – 2010، ليصبح أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلاً للأهداف بموسم واحد فى تاريخ الدورى الإنجليزى.

هذا الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 66 نقطة وصعد للمركز الثانى مؤقتًا فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى، بينما توقف رصيد كريستال بالاس عند 30 نقطة فى المركز السادس عشر، وهو أحد الأندية المهددة بالهبوط لدوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب".