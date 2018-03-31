» البديوي يتسلم مشروع"تدوير القامة" بتونا الجبل

31 مارس 2018 - 04:22 م



في لقاء مثمر جمع بين اللواء عصام البديوي محافظ المنيا و الدكتور محمد مطر الحاصل علي معادلة الكيمياء التحليلية ،خلال تفقد سير العملية الانتخابية بمركز ملوي التي جرت أول أمس ، تقدم خلاله " مطر " بدارسة جدوي لمشروع " إعادة تدوير القمامة" بقرية تونا الجبل، أحدي القري التابعة للمحافظة ، حيث يخدم المشروع شباب القرية بتوفير أكثر من 70 ألف فرصة عمل، بما يساهم في القضاء علي البطالة بالمحافظة.











لقيت الدراسة المقدمة تريحبا وقبولا من قبل المحافظ ، حيث قدم القائم عليها شرحا تفصيلا عن المشروع ، أكد خلاله أن المشروع سوف يساهم في انطلاق شركات مصرية بدلا من الاعتماد الكلي علي الشركات الأجنبية التي تكلف الدولة ملايين الجنيهات ، مشيرا إلي أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تحرق القمامة ، دون النظر إلي الفائدة التي تعود من عمليات التدوير ، فضلا عن الأضرار البيئية المصاحبة لعمليات الحرق.









أشار مطر خلال دراسته ، إلي أن مصر تنتج يوميا 15 ألف طن منا القمامة ، حيث يمكن لطن الواحد توفير 8 الالاف فرصحة عمل ، أي ما يعادل 120 ألف فرصة عمل من خلال عمليات التدوير، مطالبا بأن يقع مشروغ تدوير القمامة ضمن المشاريع القومية لما يترتب عليه من فؤائد اقتصادية و امتيازات تدعم الاقتصاد المصري بخلاف تشغيل العامل البشري .









تطرق "مطر" خلال الدراسة المقدمة ، إلي المساهمة في زيادة حصيلة الدولة من الضرائب العامة علي المبيعات و التأمينات الإجتماعية، مستشهدا ببعض الدول التي اتجهت إلي عمليات "التدوير " لما فيها من فواءد بيئية و اجتماعية بخلاف المصلحة العامة للدولة.









طرح مطر الجانب المالي للمشروع متلخص في رأس المالي و الأرض الازمة لإقامة المشروع فضلا عن الكوادر البشرية، مستعرضا عدة طرق لتسويق، متوقعا نحاج المشروع حالة التطبيق الصحيح ، خاصة في ظل عدم وجود المنافس.









أيضا قدم مطر خلال الدراسة قائمة بالإيرادات و التكاليف و الربحية المتوقعة حال نجاح المشروع في شرح تفصيلي تضمن الإيرادات والإجور و تكاليف النقل و الأعطال وغيرها.







