منطقة حرة جديدة لتوفير 14 ألف فرصة عمل

31 مارس 2018 - 04:33 م

وافق مجلس الوزراء، على إقامة منطقة حرة بمدينة نويبع في محافظة جنوب سيناء بتكلفة 40 مليون جنيه على مساحة مليون متر مربع، وتوفر المنطقة 14 ألف فرصة عمل مباشرة، فضلا عن فرص العمل غير المباشرة.

وأكد محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت بمقر مجلس الوزراء، عقب اجتماع المجلس برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أنه تم الحصول على الموافقات اللازمة بعد تقديم دراسة الجدوى التي أعدتها الهيئة العامة للاستثمار ووافق عليها جهاز تنمية سيناء، مشيرا إلى أن هذه المنطقة ستحقق عائدا يقدر بنحو مليار دولار بعد الانتهاء من الإنشاءات وتغطى تكلفتها بالكامل خلال 10 سنوات.

وأوضح أن البنية الأساسية لإقامة هذه المنطقة موجودة بما يسمح بإقامتها بحيث تتيح العديد من مجالات الاستثمار وإقامة المشروعات وإتاحة الفرص التصديرية وإعادة التصدير إلى جانب الخدمات الملاحية وخدمات بناء وتشغيل وإنتاج مهمات الكهرباء وتصنيع الأثاث الخفيف لخدمة القرى السياحية وتصنيع الأدوية من الأعشاب المتوافرة بهذه المنطقة وتصنيع وتجفيف الأسماك والتصنيع الزراعي ومصانع المستحضرات الطبية وتصنيع العواكس الضوئية وغيرها من الصناعات الصغيرة.

وأشار فودة إلى أنه يجري العمل حاليا بمنطقة تداول الحاويات التي تم وضع حجر الأساس لها بتكلفة 400 مليون دولار إلى جانب تطوير ميناء نويبع بتكلفة 350 مليون جنيه، موضحا أنه بهذه المشروعات ستتحول هذه المنطقة إلى منطقة لوجيستية لا تعتمد فقط على السياحة، بل ستكون متعددة الأنشطة وتنويع منتجاتها، بحيث لا يكون الميناء هو الذي يعمل بها فقط، حيث تمت إعادة رصف الطرق التي تصل إلى مدينة نويبع إلى جانب قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة برصف نحو 370 كيلو مترا أوشكت على الانتهاء بهدف إعادة إحياء هذه المنطقة وتمهيدها للاستثمار. وأضاف أنه يجري التنسيق والتوافق مع تطوير منطقة العقبة، مشيرا إلى أن الاستثمار بمنطقة نويبع يعد واعدا والمنطقة مشجعة باعتبارها حلقة وصل بين المشرق والمغرب العربي وأن هناك اقتراحا لإقامة خط للسكك الحديدية يصل إلى هذه المنطقة.