» أول تعليق من«صلاح» بعد هدفه أمام كريستال بالاس

31 مارس 2018 - 04:33 م

أبدى النجم محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، سعادته بفوز فريقه أمام كريستال بالاس، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، ضمن الجولة الـ32 من البريمييرليج.

وقال صلاح في تصريحات عقب المباراة: "بالنسبة لي أهم شىء هو مصلحة الفريق والحصول على 3 نقاط والفوز وهو مالم يكن سهلاً أمام كريستال بالاس".

وعن الهدف الذي سجله، أوضح: "توقعت وصول الكرة إلي في المكان الذي تواجدت فيه، استلمتها بالقدم اليسرى ثم وضعتها باليمنى".

وأحرز صلاح الهدف رقم 29 له في الدوري الإنجليزي ليتفرد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي في شباك كريستال بالاس في المباراة التي انتهت بهدفين لهدف لمصلحة ليفربول.

