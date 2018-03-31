ازدهار الفساد في مصر لهذا السبب

31 مارس 2018 - 04:42 م

شجبت منظمة الشفافية الدولية، المعنية بمكافحة الفساد، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لقمع جهود المراقبة الحاسمة للانتخابات الرئاسية، والتي تلعب دورًا أساسيًا في ضمان الشفافية والمساءلة.

وقالت دليا ماتيلد فيريرا روبيو، رئيس المنظمة، إن "ما حدث في الانتخابات في مصر يشير إلى تراجع كبير في العملية الديمقراطية الحاسمة ويقوض مبدأ انتخابات حرة و نزيهة هي أساس الديمقراطية."

وأضافت: "في بيئة تكون فيها حملات القمع ضد المجتمع المدني هي القاعدة والناشطين والصحفيين يخاطرون بحياتهم من خلال التعبير عن رأيهم، يستمر الفساد في مصر في ازدهار".

وأشارت إلى أنه خلال السنوات القليلة الماضية، فرضت السلطات المصرية قيودًا صارمة على النشطاء، ما أعاق قدرة المجتمع المدني على توفير الإشراف المناسب على الانتخابات والحد من المساءلة الشاملة.

ولفتت إلى أنه في حين إن النشطاء والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني تعمل جاهدة لمواجهة الفساد، فإن مصر، التي أحرزت المركز الـ32 في مؤشر "تصورات الفساد" الأخيرة، تشهد تراجعًا كبيرًا في مشاركة المجتمع المدني.

وكانت منظمة الشفافية الدولية اتهمت في تقرير لها، الحكومة المصرية بأنها "تسحق بشكل منهجي المعارضة في البلاد، وتستهدف على وجه التحديد وسائل الإعلام والمجتمع المدني".

وقالت رئيس المنظمة: "قبل سبع سنوات، وردًا على الفساد المتوغل في جميع أنحاء البلاد، ملأ المواطنون شوارع القاهرة للدعوة إلى التغيير، وقدموا صورة أمل ورؤية لمصر جديدة، لكن "للأسف، تم مسح هذه الصورة بالكامل مع الأحداث الأخيرة".

وفي مايو 2016، أصدرت الحكومة المصرية قانون يستهدف المجتمع المدني الذي وافق عليه البرلمان ووقعه الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2017، والذي اعتبرته المنظمة يهدف لتضييق الخناق على المجتمع المدني وتقييد حقوقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، بما في ذلك عبر وسائل الإعلام الرقمية والاجتماعية .

وعلى وجه التحديد، قالت المنظمة إن القانون يحد من قدرة منظمات المجتمع المدني على جمع التمويل ويعرض الموظفين لخطر الغرامات، والسجن إذا لم يلتزموا بنص القانون.

ومضت: "ليس من المستغرب، في ضوء هذه الأجواء أن تكون للمصريين نظرة قاتمة تجاه جهود الحكومة لمكافحة الفساد".

ووفقًا لمسح أجرته منظمة الشفافية الدولية عام 2016 ، يعتقد 53? من المصريين أن نظام المحاكم فاسد، في حين أن 43? يعتقدون أن الشرطة هي نفسها كما كانت إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

ودعت منظمة "الشفافية الدولية"، الحكومة المصرية إلى تغير موقفها من المجتمع المدني وحماية حقوق الصحفيين والناشطين في التحدث ضد الفساد.

كما دعت المنظمة، الرقابة الإدارية في مصر إلى تنفيذ قوانينها والتحقيق في القضايا التي تطرحها وسائل الإعلام، والتي تؤثر على العملية الانتخابية أو إساءة استخدام السلطة، بما في ذلك الانسحاب القسري لمرشحي المعارضة والادعاءات المتعلقة بشراء الأصوات.