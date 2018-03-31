«الإداري» ينتصر لأصحاب المعاشات في معركة العلاوات

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قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد الله عبد النبي اليوم، السبت، بإلزام مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي بصرف مستحقات أصحاب المعاشات من علاوات متمثلة في نسبة الـ80% من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير.

وقبلت المحكمة الدعوى المقامة من البدري فرغلي، رقم 16384 لسنة 70 قضائية، ضد رئيس الوزراء بصفته، بأن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة الـ80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.

وتضمت الدعوى أن الهيئة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونًا كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية الذي نُشر بتاريخ 23 يونيو 2005.

كما أوضحت الدعوى أن الهدف منها تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات، الأمر الذي يدفعهم لامتناع المطعون ضدهم إلى تكبيدهم نفقات إقامة قضايا، والبقاء سنوات فى أروقة المحاكم وقد توافيهم المنية دون ضمها ويتركون لأسرهم "معاش ملاليم".



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