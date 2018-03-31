بشرى سارة للعمال المصريين في السعودية

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بشرى مستحقات

المصريين بن لادن

أفادت مجموعة شركات بن لادن بالمملكة العربية السعودية، بأنها تقوم حاليًا باتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء صرف الرواتب المتأخرة والمستحقة للعاملين المصريين بالمجموعة، 8 أبريل المقبل، فضلا عن مخالصات نهاية الخدمة لجميع المنتهية خدماتهم.

تلقي محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلًا عبر مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بجدة، أشار فيه المستشار العمالي عثمان رمضان، إلى أنه في إطار المتابعة المستمرة لمستحقات العمالة المصرية بالمجموعة، فقد تم عقد اجتماع مع مسئولي إدارة الموارد البشرية، وبمشاركة الملحق العمالي ياسر غازي، للعمل على سرعة صرف المستحقات المتأخرة لباقي العمالة المصرية.

وقال "سعفان"، إنه تم الاتفاق مع المسؤولين على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للبدء في صرف جميع الرواتب والمستحقات المتأخرة حتى 28 فبراير الماضي، فضلا عن مخالفات نهاية الخدمة لجميع العاملين التي انتهت خدماتهم وذلك اعتبارا من الأحد 8 أبريل المقبل، وقد صدر تعميم بذلك من مسؤول إدارة الموارد البشرية الذي توجه بالشكر للعمالة على تحمل أعباء تأخر الصرف.



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