شاهد.. ثعبان يبتلع غزالًا كوجبة تكفيه لعام كامل

31 مارس 2018 - 06:33 م

أظهر مقطع فيديو تم تصويره في إندونيسيا تعبان ضخم وهو يبتلع غزالاً بالكامل، وهي وجبة تكفيه لمدة عام كامل.

ويعد الثعبان الشبكي العملاق أطول أنواع الثعابين في العالم، ويصل طوله إلى نحو 30 قدمًا، وهو قادر على صيد وابتلاع تمساح بالكامل.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن الثعبان لم يأكل من نحو عام، وقد خرج للصيد، باحثًا عن فريسة ضخمة، تسد جوعه على مدى الأشهر الـ12 القادمة.

وتحت جنح الظلام، طارد الثعبان الضخم غزالًا رماديًا على حافة الغابة، وتمكن من الإمساك به، قبل أن يغرس أنيابه الحادة في جسد الفريسة، ثم راح يلتف حول الغزال الذي يبلغ وزنه نحو 30 كيلوغرامًا، ليخنقه ويبدأ بابتلاعه.