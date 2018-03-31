» مانشستر يونايتد يتخطى سوانزي بهدفي«سانشيز» و«لوكاكو»

31 مارس 2018 - 06:39 م

نجح فريق مانشستر يونايتد في الفوز على نظيره سوانزي سيتي، بهدفين دون رد، خلال المباراة التى جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب «أولد ترافورد»، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم النجم البلجيكي روميلو لوكاكو مبكرا بعد 5 دقائق من بداية المباراة، وضاعف التشيلى ألكسيس سانشيز النتيجة لصالح الشياطين الحمر فى الدقيقة 20 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة استعاد مانشستر يونايتد وصافة الدوري الإنجليزي الذى فقدها اليوم عقب فوز ليفربول على كريستال بالاس، ليصل للنقطة 68، بينما احتل سوانزي المركز الـ15 برصيد 31 نقطة.

