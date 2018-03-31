«المصريين الأحرار» يطالب بحقائب وزارية بالحكومة الجديدة

31 مارس 2018 - 06:50 م

طالب حزب "المصريين الأحرار" (جبهة نجيب ساويرس) بمنحه عدد من الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها عقب إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة رسميًا.

وقال إيهاب الطماوي عضو الهيئة العليا، إن المؤتمر العام للحزب بحث أمس ضرورة المشاركة في الحكومة الجديدة، المقرر تشكيلها عقب تقديم الحكومة الحالية بقيادة المهندس شريف إسماعيل استقالتها للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد إعلان فوزه رسميًا من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف الطماوي في تصريحات إلى "المصريون"، أن "الحزب يعمل على طرح أسماء بعض كوادر الحزب لتولي حقب وزارية هامة في الحكومة الجديدة، مثل السياحة والثقافة".

واعتبر أن "المؤتمر العام يمثل نقطة انطلاق جديدة لحزب المصريين الأحرار، بعد الشتات الذي عاناه لفترة كبيرة، وتسبب في اهتزاز صورته طوال الفترة السابقة، على المستويين السياسي والشعبي، نتيجة الصراع على رئاسته".

وتابع: "المؤتمر العام لحزب المصريين الأحرار يأتي في لحظة حرجة، إذ يأتي بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، التي كان لها ظروف في غاية الصعوبة والحرج للدولة المصرية والنظام السياسي، إلا أنها في الوقت نفسه أفرزت ما أراده الشعب من فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، حسب المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية".