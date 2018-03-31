  • السبت 31 مارس 2018
  • بتوقيت مصر07:38 م
بحث متقدم
ضبط سائق بحوزته 29 قطعة حشيش بالغردقة

محامٍ و4 أمناء شرطة يسرقون تاجر مخدرات

إيهاب الطماوي عضو الهيئة العليا لحزب "المصريين الأحرار"

«المصريين الأحرار» يطالب بحقائب وزارية بالحكومة الجديدة

مشجعي ليفربول

إصابة مشجعي ليفربول بـ«الجنون» بسبب «صلاح»

ترامب

هل تُدرج «الإخوان» على قوائم الإرهاب الأمريكية؟

الجندي والزند والسيد نصر

أول تحرك من البرلمان ضد إهانة المسئولين للشعب

اللواء سمير فرج

قصة مُبكية لـ«أم الشهداء» التي تخلى عنها أبناؤها

ماجدة هارون

زعيم الطائفة اليهودية في مصر: هذا رأيي في «السيسي»

البرلمان

الدستور يمنع أي تعديل يسمح للرئيس بولاية ثالثة

الدكتور إبراهيم الزعفراني

«الزعفراني»: دعوة الإخوان للاحتفال غدًا«مستفزة»

"الشفافية الدولية" تطالب بإبقاء العقوبات على مبارك

ازدهار الفساد في مصر لهذا السبب

بالفيديو..

لحظة استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال

عرب وعالم

قمع مسيرة العودة الكبرى
قمع مسيرة العودة الكبرى

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب حدود غزة

#

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة

#

استشهاد فلسطيني متأثرًا بجراحه في مواجهات مع الاحتلال

#

استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة

إسرائيل

فلسطين

غزة

الاحتلال

نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الإنترنت فيديو، يكشف لحظة مقتل فلسطيني برصاصة في ظهره أطلقها عليه الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة خلال مسيرات يوم الأرض في قطاع غزة.

وفي الفيديو، يبدو كيف أطلق الجنود الإسرائيليون الرصاص على شاب أعزل أثناء ابتعاده عن السياج الحدودي، رغم عدم تشكيله أي خطر على القوات الإسرائيلية.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن التسجيل المنشور "يكشف عدم صحة مزاعم الجيش الإسرائيلي بأن جنوده أطلقوا الرصاص الحي فقط للدفاع عن النفس".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رونين منليس، قد اعتبر أن "مسيرات العودة الكبرى" بمناسبة يوم الأرض، هي "نشاط إرهابي تقوده حركة حماس"، مضيفا أن "استخدام الرصاص الحي كان دقيقا، وتم توجيهه فقط لمن حاولوا مسّ السياج الحدودي".

وأمس الجمعة، اعتدت قوات الجيش الإسرائيلي، على تلك التجمعات السلمية، ما أدى إلى مقتل 15 شهيدًا، وإصابة 1416 شخصاً.

و"يوم الأرض"، تسمية تطلق على أحداث جرت في 30 مارس 1976، استشهد فيها 6 فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948، خلال احتجاجات على مصادرة سلطات الاحتلال مساحات واسعة من الأراضي.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة صناعة الأوثان السياسية

جمال سلطان

حزب النور والرئاسية.. محاولة للفهم

محمود سلطان

دروس من الانتخابات الرئاسية

فراج إسماعيل

الخداعون والمخدوعون.. وألوان الكذب السبعة

د. هشام الحمامي

حضرة المغنية.. زميلة مهنة!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الرقص.. فى مساحة الرأى السياسى!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» بلاغ للنائب العام ضد "عمرو واكد"
» محامٍ و4 أمناء شرطة يسرقون تاجر مخدرات
» لماذا لم تدرج الحكومة سعر الدولار والبترول بالموازنة الجديدة؟
» لحظة استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد ولاس بالماس
» إصابة 25 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة
» بشرى سارة للعمال المصريين في السعودية
» مانشستر يونايتد يتخطى سوانزي بهدفي«سانشيز» و«لوكاكو»
» غدًا.. محاكمة "مالك" وآخرين في الإضرار بالاقتصاد الوطني
» بالصور.. «السعيد» يظهر في مران الأهلي
» 9 مصابين حصيلة حريق خط غاز السخنة إلى الآن

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عشاء

    07:48 م

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
ترامب
مشاهير بنوا مساجد
OLX
البرلمان
أرطغرل