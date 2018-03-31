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إصابة مقيم بشظايا صاروخ أطلقه الحوثيون على السعودية

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خالد الشرقاوي

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نجران

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صاروخ باليستي

مقيم

أعلن الدفاع المدني السعودي اليوم السبت، إصابة مواطن أجنبي مقيم في السعودية بشظايا صاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن باتجاه نجران.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في منطقة نجران عبد الخالق علي القحطاني، إن "فرق الدفاع المدني بمدينة نجران باشرت صباح اليوم في إزالة آثار سقوط شظايا صاروخ باليستي على أحد الأحياء السكنية بنجران بعد اعتراضه وتدميره"، حيث "تسبب سقوط إحدى الشظايا في إصابة مقيم أجنبي في نجران".

ولم يتطرق القحطاني إلى جنسية المقيم، إلا أن وسائل إعلام سعودية ذكرت أن المصاب هندي الجنسية.

ونجحت قوات الدفاع الجوي السعودي في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على مدينة نجران، جنوب البلاد قرابة الساعة 10:20 من صباح اليوم، وتمكن طيران التحالف من استهداف منصة الصاروخ وتدميرها حسب ما ذكرت وسائل الإعلام.



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